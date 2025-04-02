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США атаковали Йемен в ответ на нападения хуситов

Киев • УНН

 • 99515 просмотра

Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.

США атаковали Йемен в ответ на нападения хуситов

Ударная авиация США наносила атаки по районам Йемена, находящимся под контролем хуситов. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Один из авиаударов вблизи портового города Ходейда на побережье Красного моря привел к гибели по меньшей мере четырех человек. 

Эта серия ударов стала частью операции, которая продолжается уже несколько недель в ответ на нападения хуситов на судоходство в регионе. По заявлениям самих повстанцев, общее количество погибших с начала кампании превысило 65 человек. 

Официальный Вашингтон не демонстрирует готовности сворачивать военную активность. Представители администрации утверждают, что авиаудары направлены не только против хуситов, но и имеют целью давление на Тегеран, учитывая развитие иранской ядерной программы. 

По последним данным, общее количество ударов, нанесенных по целям в Йемене, уже превысило 200. Однако детали относительно конкретных мишеней операции остаются засекреченными. В то же время некоторые источники сообщают, что целью последних атак мог стать один из лидеров ракетных сил повстанцев. 

Хуситы пока не подтвердили информацию о потерях в руководстве, а США не раскрывают имен потенциально ликвидированных командиров.

Хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Йемена и сектора Газа25.03.25, 01:56 • 19659 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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