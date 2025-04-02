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США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

Київ • УНН

 • 99546 перегляди

Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

Ударна авіація США завдавала атак по районах Ємену, що перебувають під контролем хуситів. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Один із авіаударів поблизу портового міста Ходейда на узбережжі Червоного моря призвів до загибелі щонайменше чотирьох осіб. 

Ця серія ударів стала частиною операції, що триває вже кілька тижнів у відповідь на напади хуситів на судноплавство в регіоні. За заявами самих повстанців, загальна кількість загиблих від початку кампанії перевищила 65 осіб. 

Офіційний Вашингтон не демонструє готовності згортати військову активність. Представники адміністрації стверджують, що авіаудари спрямовані не лише проти хуситів, а й мають на меті тиск на Тегеран, зважаючи на розвиток іранської ядерної програми. 

За останніми даними, загальна кількість ударів, завданих по цілях у Ємені, вже перевищила 200. Однак деталі щодо конкретних мішеней операції залишаються засекреченими. Водночас деякі джерела повідомляють, що метою останніх атак міг стати один із лідерів ракетних сил повстанців. 

Хусити поки що не підтвердили інформацію про втрати у керівництві, а США не розкривають імен потенційно ліквідованих командирів.

Хусити і ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з Ємену та сектора Газа25.03.25, 01:56 • 19660 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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