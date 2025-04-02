ISW: требования россии прямо противоречат цели Трампа по миру в Украине

Высокопоставленные российские чиновники продолжают повторять требования рф по устранению "коренных причин" войны в Украине в качестве предпосылки для заключения мирного соглашения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики отмечают, что эти требования прямо противоречат цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине. В частности, в кремле неоднократно называли этими первопричинами якобы нарушение НАТО обязательств не расширяться на восток и якобы нарушение Украиной прав русскоязычных меньшинств в Украине.

Требования Кремля устранить эти так называемые "первопричины" сводятся к требованию полной капитуляции Украины с установлением пророссийского правительства в Украине и долгосрочных обязательств по украинскому нейтралитету — те же требования, которые путин выдвигал еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года