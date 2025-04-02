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ISW: требования россии прямо противоречат цели Трампа по миру в Украине

Киев • УНН

 • 128135 просмотра

По словам аналитиков, россия требует полной капитуляции Украины, настаивая на смене режима и нейтралитете, что противоречит мирным планам США.

ISW: требования россии прямо противоречат цели Трампа по миру в Украине

Высокопоставленные российские чиновники продолжают повторять требования рф по устранению "коренных причин" войны в Украине в качестве предпосылки для заключения мирного соглашения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что эти требования прямо противоречат цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине. В частности, в кремле неоднократно называли этими первопричинами якобы нарушение НАТО обязательств не расширяться на восток и якобы нарушение Украиной прав русскоязычных меньшинств в Украине.

Требования Кремля устранить эти так называемые "первопричины" сводятся к требованию полной капитуляции Украины с установлением пророссийского правительства в Украине и долгосрочных обязательств по украинскому нейтралитету — те же требования, которые путин выдвигал еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года

- считают в ISW.

Там также напоминают, что российский диктатор владимир путин недавно усилил попытки представить нынешнюю украинскую власть как нелегитимную и неспособную участвовать в переговорах по прекращению войны, пытаясь подорвать роль Украины как законного участника дискуссий по разрешению войны.

путин и российские дипломаты выдвинули слабо завуалированные требования по смене режима в Украине путем создания внешними сторонами "временной международной администрации" в Украине под эгидой ООН. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 31 марта заявила, что Трамп не оценил предложение россии

- отмечается в отчете.

Авторы резюмируют, что россия до сих пор отказывалась идти на какие-либо уступки и отвергала 30-дневное прекращение огня, предложенное США и Украиной.

Напомним

Накануне заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил, что россия не принимает предложения США по прекращению огня в Украине, считая их попыткой навязать схему без учета первопричин конфликта. москва заявляет о серьезном, но негативном рассмотрении американских идей.

россия использует "размытость" условий прекращения огня для ударов по украинской энергетике - ISW02.04.25, 02:49 • 103843 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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