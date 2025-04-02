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Вашингтон Пост

россия использует "размытость" условий прекращения огня для ударов по украинской энергетике - ISW

Киев • УНН

 • 103843 просмотра

россия использует нечеткие условия перемирия для ударов по энергоинфраструктуре оружием малой дальности. Эксперты считают, что обстрелы подрывают доверие для достижения полного прекращения огня.

россия использует "размытость" условий прекращения огня для ударов по украинской энергетике - ISW

российские войска продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры на фоне текущих переговоров о прекращении таких ударов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

По мнению аналитиков, россия, вероятно, использует "расплывчатые" условия прекращения огня, чтобы наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре артиллерией меньшей дальности, но не крылатыми ракетами большой дальности или дронами-камикадзе.

Прекращение огня по ударам по энергетической инфраструктуре является мораторием на удары на большом расстоянии, но остается неясным, позволяют ли условия моратория наносить удары по энергетической инфраструктуре с помощью ракет меньшей дальности или реактивной артиллерии

- указывают в ISW.

Эксперты напоминают, что официальные лица США, Украины и россии достигли некоторых договоренностей о временном прекращении огня по ударам по энергетической инфраструктуре 25 марта, но не предоставляют подробностей о том, ограничено ли прекращение огня исключительно оружием большей дальности.

Российские войска, вероятно, будут продолжать укреплять свои позиции вдоль восточного (левого) берега Днепра и других прифронтовых районов, чтобы обстреливать и уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру в ближних тыловых районах, если в соглашении о прекращении огня в энергетической инфраструктуре не будет предусмотрено положение против таких обстрелов

- предполагают аналитики.

Они добавляют, что российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры нарушают дух прекращения огня и намерение президента США Дональда Трампа использовать перемирие в энергетической инфраструктуре как меру укрепления доверия для достижения общего прекращения огня в будущем.

"Украинские, российские и американские официальные лица еще не официально оформили перемирие и не представили его точные условия", - резюмируют в ISW.

Напомним

Накануне заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил, что россия не принимает предложения США о прекращении огня в Украине, считая их попыткой навязать схему без учета первопричин конфликта. москва заявляет о серьезном, но негативном рассмотрении американских идей.

Атака дронов на Харьков: количество раненых возросло до восьми02.04.25, 02:29 • 90845 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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