россия использует "размытость" условий прекращения огня для ударов по украинской энергетике - ISW

российские войска продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры на фоне текущих переговоров о прекращении таких ударов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

По мнению аналитиков, россия, вероятно, использует "расплывчатые" условия прекращения огня, чтобы наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре артиллерией меньшей дальности, но не крылатыми ракетами большой дальности или дронами-камикадзе.

Прекращение огня по ударам по энергетической инфраструктуре является мораторием на удары на большом расстоянии, но остается неясным, позволяют ли условия моратория наносить удары по энергетической инфраструктуре с помощью ракет меньшей дальности или реактивной артиллерии

Эксперты напоминают, что официальные лица США, Украины и россии достигли некоторых договоренностей о временном прекращении огня по ударам по энергетической инфраструктуре 25 марта, но не предоставляют подробностей о том, ограничено ли прекращение огня исключительно оружием большей дальности.

Российские войска, вероятно, будут продолжать укреплять свои позиции вдоль восточного (левого) берега Днепра и других прифронтовых районов, чтобы обстреливать и уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру в ближних тыловых районах, если в соглашении о прекращении огня в энергетической инфраструктуре не будет предусмотрено положение против таких обстрелов