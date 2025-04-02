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The Washington Post

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

Київ • УНН

 • 103845 перегляди

росія використовує нечіткі умови перемир'я для ударів по енергоінфраструктурі зброєю малої дальності. Експерти вважають, що обстріли підривають довіру для досягнення повного припинення вогню.

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

російські війська продовжують обстріли української енергетичної інфраструктури на тлі поточних переговорів про припинення таких ударів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

На думку аналітиків, росія, ймовірно, використовує "розпливчасті" умови припинення вогню, щоб завдати ударів по українській енергетичній інфраструктурі артилерією меншої дальності, але не крилатими ракетами великої дальності чи дронами-камікадзе.

Припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі є мораторієм на удари на великій відстані, але залишається незрозумілим, чи дозволяють умови мораторію наносити удари по енергетичній інфраструктурі за допомогою ракет меншої дальності або реактивної артилерії

- вказують в ISW.

Експерти нагадують, що офіційні особи США, України та росії досягли деяких домовленостей щодо тимчасового припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі 25 березня, але не надають подробиць про те, чи обмежено припинення вогню виключно зброєю більшої дальності.

Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть зміцнювати свої позиції вздовж східного (лівого) берега Дніпра та інших прифронтових районів, щоб обстрілювати та знищувати українську енергетичну інфраструктуру в ближніх тилових районах, якщо в угоді про припинення вогню в енергетичній інфраструктурі не буде передбачено положення проти таких обстрілів

- припускають аналітики.

Вони додають, що російські обстріли української енергетичної інфраструктури порушують дух припинення вогню та намір президента США Дональда Трампа використовувати перемир’я в енергетичній інфраструктурі як захід зміцнення довіри для досягнення загального припинення вогню в майбутньому.

"Українські, російські та американські офіційні особи ще не офіційно оформили перемир’я та не представили його точні умови", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, вважаючи їх спробою нав'язати схему без урахування першопричин конфлікту. москва заявляє про серйозний, але негативний розгляд американських ідей.

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми02.04.25, 02:29 • 90847 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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