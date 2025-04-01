росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

росія не почула від президента США Дональда Трампа сигнали Києву щодо завершення війні, а все, що є сьогодні на столі перемовин, вважають в росії, це спроба знайти якусь схему, яка дала б змогу спочатку домогтися припинення вогню. Також в росії заявляють, що москва серйозно розглядає американські пропозиції, однак не прийме їх у нинішньому вигляді.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков в інтерв’ю росЗМІ, передає УНН.

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Ми не чули від Трампа сигналу до Києва про припинення війни. Усе, що є на сьогодні, це спроба знайти якусь схему, яка дала б змогу спочатку домогтися припинення вогню, як воно мислиться американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки можна судити, на сьогодні немає місця головній нашій вимозі, а саме вирішенню проблем, пов'язаних із першопричинами цього конфлікту. Ось це начисто відсутнє, і це треба долати - сказав рябков.

Він додав, що пропоновані американцями моделі та рішення сприймаються росією дуже серйозно, проте не може прийняти їх у теперішньому вигляді.

У нас є, безумовно, глибоко і ретельно продуманий комплекс власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який відпрацьовується і відпрацьовувався, зокрема, нашою переговорною командою на нещодавніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді - додав рябков.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити, як російський диктатор володимир путін "укладе угоду" про припинення війни в Україні. У гіршому випадку він готовий ввести додаткові мита на російську нафту, але робити цього не хоче.

Трамп також казав, що росія має "психологічний дедлайн", щоб погодитися на припинення вогню в Україні, невдовзі після того, як він висловив розчарування російським диктатором володимиром путіним.

російський диктатор володимир путін прагне використати переговори про припинення вогню в Україні для досягнення ширших геополітичних домовленостей зі Сполученими Штатами.