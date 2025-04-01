росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді
Київ • УНН
росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, вважаючи їх спробою нав'язати схему без урахування першопричин конфлікту. москва заявляє про серйозний, але негативний розгляд американських ідей.
росія не почула від президента США Дональда Трампа сигнали Києву щодо завершення війні, а все, що є сьогодні на столі перемовин, вважають в росії, це спроба знайти якусь схему, яка дала б змогу спочатку домогтися припинення вогню. Також в росії заявляють, що москва серйозно розглядає американські пропозиції, однак не прийме їх у нинішньому вигляді.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков в інтерв’ю росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Ми не чули від Трампа сигналу до Києва про припинення війни. Усе, що є на сьогодні, це спроба знайти якусь схему, яка дала б змогу спочатку домогтися припинення вогню, як воно мислиться американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки можна судити, на сьогодні немає місця головній нашій вимозі, а саме вирішенню проблем, пов'язаних із першопричинами цього конфлікту. Ось це начисто відсутнє, і це треба долати
Він додав, що пропоновані американцями моделі та рішення сприймаються росією дуже серйозно, проте не може прийняти їх у теперішньому вигляді.
У нас є, безумовно, глибоко і ретельно продуманий комплекс власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який відпрацьовується і відпрацьовувався, зокрема, нашою переговорною командою на нещодавніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити, як російський диктатор володимир путін "укладе угоду" про припинення війни в Україні. У гіршому випадку він готовий ввести додаткові мита на російську нафту, але робити цього не хоче.
Трамп також казав, що росія має "психологічний дедлайн", щоб погодитися на припинення вогню в Україні, невдовзі після того, як він висловив розчарування російським диктатором володимиром путіним.
російський диктатор володимир путін прагне використати переговори про припинення вогню в Україні для досягнення ширших геополітичних домовленостей зі Сполученими Штатами.