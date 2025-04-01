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россия отказывается принять предложения американцев по прекращению войны в Украине в нынешнем виде

Киев • УНН

 • 29615 просмотра

россия не принимает предложения США по прекращению огня в Украине, считая их попыткой навязать схему без учета первопричин конфликта. москва заявляет о серьезном, но негативном рассмотрении американских идей.

россия отказывается принять предложения американцев по прекращению войны в Украине в нынешнем виде

россия не услышала от президента США Дональда Трампа сигналы Киеву по завершению войны, а все, что есть сегодня на столе переговоров, считают в россии, это попытка найти какую-то схему, которая дала бы возможность сначала добиться прекращения огня. Также в россии заявляют, что москва серьезно рассматривает американские предложения, однако не примет их в нынешнем виде.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков в интервью росСМИ, передает УНН.

Детали

Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти какую-то схему, которая дала бы возможность сначала добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А потом перейти к каким-то другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать

- сказал рябков.

Он добавил, что предлагаемые американцами модели и решения воспринимаются россией очень серьезно, однако не может принять их в теперешнем виде.

У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался, в частности, нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде

- добавил рябков.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть, как российский диктатор владимир путин "заключит соглашение" о прекращении войны в Украине. В худшем случае он готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, но делать этого не хочет.

Трамп также говорил, что у россии есть "психологический дедлайн", чтобы согласиться на прекращение огня в Украине, вскоре после того, как он выразил разочарование российским диктатором владимиром путиным.

российский диктатор владимир путин стремится использовать переговоры о прекращении огня в Украине для достижения более широких геополитических договоренностей с Соединенными Штатами.

Павел Башинский

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