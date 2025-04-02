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Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

Київ • УНН

 • 90845 перегляди

Вночі 2 квітня Харків був атакований дронами. За уточненою інформацією, по місту було завдано 15 ударів, внаслідок чого постраждали вісім людей, серед яких є діти.

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу росіянами Харкова зростає. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його даними, станом на 2:09 кількість поранених зросла до восьми.

За уточненою інформацією міського Ситуаційного центру, по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками

- написав Терехов.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали троє людей: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. Ще одна 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Крім того, серед постраждалих внаслідок обстрілів опинилася ціла родина. 

Ціла родина зазнала гострої реакції на стрес: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик

- зазначив Синєгубов.

Він додав, що медики надають постраждалим допомогу на місці.

Нагадаємо

Вночі 2 квітня ворог атакував Харків ударними безпілотниками, що спричинило серйозні руйнування. Один із дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та пошкодження оселі.

ростовська область рф під атакою дронів: у Таганрозі пролунали вибухи01.04.25, 23:26 • 5737 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків
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