Атака дронов на Харьков: количество раненых возросло до восьми

Количество пострадавших в результате ночного обстрела россиянами Харькова растет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его данным, по состоянию на 2:09 количество раненых возросло до восьми.

По уточненной информации городского Ситуационного центра, по Харькову было нанесено 15 ударов беспилотниками - написал Терехов.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки в Харькове пострадали три человека: 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина. Еще одна 48-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Кроме того, среди пострадавших в результате обстрелов оказалась целая семья.

Целая семья испытала острую реакцию на стресс: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик - отметил Синегубов.

Он добавил, что медики оказывают пострадавшим помощь на месте.

Напомним

Ночью 2 апреля враг атаковал Харьков ударными беспилотниками, что повлекло за собой серьезные разрушения. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар и повреждение дома.

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