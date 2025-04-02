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Атака дронов на Харьков: количество раненых возросло до восьми

Киев • УНН

 • 90845 просмотра

Ночью 2 апреля Харьков был атакован дронами. По уточненной информации, по городу было нанесено 15 ударов, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых есть дети.

Атака дронов на Харьков: количество раненых возросло до восьми

Количество пострадавших в результате ночного обстрела россиянами Харькова растет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его данным, по состоянию на 2:09 количество раненых возросло до восьми.

По уточненной информации городского Ситуационного центра, по Харькову было нанесено 15 ударов беспилотниками

- написал Терехов.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки в Харькове пострадали три человека: 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина. Еще одна 48-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Кроме того, среди пострадавших в результате обстрелов оказалась целая семья. 

Целая семья испытала острую реакцию на стресс: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик

- отметил Синегубов.

Он добавил, что медики оказывают пострадавшим помощь на месте.

Напомним

Ночью 2 апреля враг атаковал Харьков ударными беспилотниками, что повлекло за собой серьезные разрушения. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар и повреждение дома.

ростовская область рф под атакой дронов: в Таганроге прогремели взрывы01.04.25, 23:26 • 5741 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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