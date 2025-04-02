Нічна атака на Харків: кількість поранених зросла до 3, серед них 9-місячне немовля
Київ • УНН
Внаслідок удару дронів по Харкову троє мирних жителів отримали поранення. Один з дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування.
Унаслідок нічного удару по Харкову поранено трьох мирних жителів, серед яких немовля. Про це повідомляє Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, постраждали 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. Усіх пораненим надається необхідна допомога.
Ворог атакував місто ударними безпілотниками, що спричинило серйозні руйнування. Один із дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та пошкодження оселі.
Також через обстріл зайнялася покрівля чотириповерхової будівлі на площі близько 1000 квадратних метрів, а ще одна споруда зазнала займання на площі 500 квадратних метрів.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару.
Нагадаємо
Вночі 2 квітня Харків зазнав атаки дронів у Холодногірському районі.
У Харкові пролунало 12 вибухів: є постраждалі, серед них дитина02.04.25, 01:16 • 10071 перегляд