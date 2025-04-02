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Нічна атака на Харків: кількість поранених зросла до 3, серед них 9-місячне немовля

Київ • УНН

 • 14201 перегляди

Внаслідок удару дронів по Харкову троє мирних жителів отримали поранення. Один з дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування.

Нічна атака на Харків: кількість поранених зросла до 3, серед них 9-місячне немовля

Унаслідок нічного удару по Харкову поранено трьох мирних жителів, серед яких немовля. Про це повідомляє Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, постраждали 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. Усіх пораненим надається необхідна допомога. 

Ворог атакував місто ударними безпілотниками, що спричинило серйозні руйнування. Один із дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та пошкодження оселі. 

Також через обстріл зайнялася покрівля чотириповерхової будівлі на площі близько 1000 квадратних метрів, а ще одна споруда зазнала займання на площі 500 квадратних метрів.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару.

Нагадаємо

Вночі 2 квітня Харків зазнав атаки дронів у Холодногірському районі. 

У Харкові пролунало 12 вибухів: є постраждалі, серед них дитина02.04.25, 01:16 • 10071 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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