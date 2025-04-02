У Харкові пролунало 12 вибухів: є постраждалі, серед них дитина
Київ • УНН
Вночі 2 квітня Харків зазнав атаки дронів у Холодногірському районі. За попередніми даними, двоє цивільних, включно з дитиною, отримали поранення.
Харків знову під ворожим вогнем. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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У ніч на 2 квітня Харків зазнав чергової атаки безпілотників. Загалом у місті пролунало 12 вибухів, усі – в межах Холодногірського району.
За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали двоє цивільних, серед них – дитина.
На місцях прильотів працюють рятувальники та екстрені служби.
Влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали небезпеки.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА раніше інформував, що у місті Харків лунають вибухи.
У Харкові пролунали вибухи: що відомо02.04.25, 00:25 • 12317 переглядiв