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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14778 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

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У Харкові пролунали вибухи: що відомо

Київ • УНН

 • 12317 перегляди

У Харкові сталися вибухи, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Раніше Повітряні Сили попереджали про ворожі загрози.

У Харкові пролунали вибухи: що відомо

У Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Харкові пролунали вибухи!
Будьте обережні

- йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили попереджали щодо виявлення ворожих загроз у даній області.

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"29.03.25, 20:53 • 35030 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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