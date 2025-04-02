У Харкові пролунали вибухи: що відомо
Київ • УНН
У Харкові сталися вибухи, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Раніше Повітряні Сили попереджали про ворожі загрози.
У Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Харкові пролунали вибухи!
Будьте обережні
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили попереджали щодо виявлення ворожих загроз у даній області.
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"29.03.25, 20:53 • 35030 переглядiв