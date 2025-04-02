В Харькове прогремели взрывы: что известно
Киев • УНН
В Харькове произошли взрывы, об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ранее Воздушные Силы предупреждали о вражеских угрозах.
В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В Харькове прогремели взрывы!
Будьте осторожны
Напоминаем
Ранее Воздушные Силы предупреждали об обнаружении вражеских угроз в данной области.
В Харькове прогремели взрывы: город атакуют вражеские "шахеды"29.03.25, 20:53 • 35029 просмотров