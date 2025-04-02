В Харькове прозвучало 12 взрывов: есть пострадавшие, среди них ребенок

Харьков снова под вражеским огнем. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В ночь на 2 апреля Харьков подвергся очередной атаке беспилотников. Всего в городе прозвучало 12 взрывов, все – в пределах Холодногорского района.

По предварительным данным, в результате ударов пострадали двое гражданских, среди них – ребенок.

На местах прилетов работают спасатели и экстренные службы.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним

Глава Харьковской ОВА ранее информировал, что в городе Харьков раздаются взрывы.

В Харькове прогремели взрывы: что известно