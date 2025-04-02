В Харькове прозвучало 12 взрывов: есть пострадавшие, среди них ребенок
Киев • УНН
Ночью 2 апреля Харьков подвергся атаке дронов в Холодногорском районе. По предварительным данным, двое гражданских, включая ребенка, получили ранения.
Харьков снова под вражеским огнем. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
В ночь на 2 апреля Харьков подвергся очередной атаке беспилотников. Всего в городе прозвучало 12 взрывов, все – в пределах Холодногорского района.
По предварительным данным, в результате ударов пострадали двое гражданских, среди них – ребенок.
На местах прилетов работают спасатели и экстренные службы.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.
Напомним
Глава Харьковской ОВА ранее информировал, что в городе Харьков раздаются взрывы.
В Харькове прогремели взрывы: что известно02.04.25, 00:25 • 12310 просмотров