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В Харькове прозвучало 12 взрывов: есть пострадавшие, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 10071 просмотра

Ночью 2 апреля Харьков подвергся атаке дронов в Холодногорском районе. По предварительным данным, двое гражданских, включая ребенка, получили ранения.

В Харькове прозвучало 12 взрывов: есть пострадавшие, среди них ребенок

Харьков снова под вражеским огнем. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В ночь на 2 апреля Харьков подвергся очередной атаке беспилотников. Всего в городе прозвучало 12 взрывов, все – в пределах Холодногорского района. 

По предварительным данным, в результате ударов пострадали двое гражданских, среди них – ребенок.

На местах прилетов работают спасатели и экстренные службы.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним

Глава Харьковской ОВА ранее информировал, что в городе Харьков раздаются взрывы.

В Харькове прогремели взрывы: что известно02.04.25, 00:25 • 12310 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Игорь Терехов
Харьков
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