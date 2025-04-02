Ночная атака на Харьков: количество раненых возросло до 3, среди них 9-месячный младенец

В результате ночного удара по Харькову ранены трое мирных жителей, среди которых младенец. Об этом сообщает Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, пострадали 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Враг атаковал город ударными беспилотниками, что повлекло серьезные разрушения. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар и повреждения дома.

Также из-за обстрела загорелась кровля четырехэтажного здания на площади около 1000 квадратных метров, а еще одно сооружение загорелось на площади 500 квадратных метров.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара.

Напомним

Ночью 2 апреля Харьков подвергся атаке дронов в Холодногорском районе.

В Харькове прозвучало 12 взрывов: есть пострадавшие, среди них ребенок