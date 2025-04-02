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Ночная атака на Харьков: количество раненых возросло до 3, среди них 9-месячный младенец

Киев • УНН

 • 14200 просмотра

В результате удара дронов по Харькову трое мирных жителей получили ранения. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар и разрушения.

Ночная атака на Харьков: количество раненых возросло до 3, среди них 9-месячный младенец

В результате ночного удара по Харькову ранены трое мирных жителей, среди которых младенец. Об этом сообщает Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, пострадали 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина. Всем раненым оказывается необходимая помощь. 

Враг атаковал город ударными беспилотниками, что повлекло серьезные разрушения. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар и повреждения дома. 

Также из-за обстрела загорелась кровля четырехэтажного здания на площади около 1000 квадратных метров, а еще одно сооружение загорелось на площади 500 квадратных метров.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара.

Напомним

Ночью 2 апреля Харьков подвергся атаке дронов в Холодногорском районе. 

В Харькове прозвучало 12 взрывов: есть пострадавшие, среди них ребенок02.04.25, 01:16 • 10070 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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