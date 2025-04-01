ростовская область рф под атакой дронов: в Таганроге прогремели взрывы
Киев • УНН
ростовскую область рф атаковали беспилотники, в Таганроге были слышны взрывы. В сети появились видео пожара возле многоэтажки после атаки дронов.
На ростовскую область российской федерации совершена атака беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщения местных Telegram-каналов.
Детали
Так, жители города таганрог рассказывают о по меньшей мере четырех взрывах. и работе ПВО.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Предварительно украинские БПЛА также летят в сторону волгограда
Тем временем в сети появились видео атак беспилотников по ростовской области. В частности, после атаки дронов в таганроге возник пожар возле многоэтажки.
Напомним
28 марта в российском министерстве обороны заявили, что в течение ночи их силы уничтожили 78 украинских дронов, пытавшихся совершить налет на территорию рф. Наибольшее количество беспилотников было сбито в районах воронежской (32 дрона) и саратовской областей (19 дронов).
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