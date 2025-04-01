Оккупанты атакуют Силы обороны боеприпасами с опасными химическими соединениями неустановленного типа - ВСУ
Киев • УНН
Россия использует боеприпасы К-51 и РГ-ВО, содержащие опасные химические вещества, нарушая международную конвенцию. С февраля 2023 года зафиксировано 7730 случаев применения.
Враг продолжает атаковать Силы обороны Украины специальными боеприпасами, снаряженными опасными химическими веществами. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Детали
Отмечается, что наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.
Кроме того, значительной является доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа
Так, по информации командования, в марте подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины было зафиксировано 767 случаев применения таких боеприпасов. В общем, с февраля 2023 года зафиксировано 7730 случаев использования опасных химических веществ.
С начала широкомасштабного вторжения россии против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя
При этом с февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер.
"рф грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - резюмировали в Командовании Сил поддержки ВСУ.
Напомним
В марте украинская делегация во время заседания Организации по запрещению химического оружия в Гааге представила доказательства системных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны россии. Представители делегации, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности.
Беспилотник попал в химический завод корпорации «Ростех» в Подмосковье во время массированной атаки на рф25.01.25, 16:38 • 49620 просмотров