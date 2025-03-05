Україна в Гаазі представила докази використання росією хімічної зброї
Київ • УНН
Українська делегація в ОЗХЗ надала докази 6900 випадків застосування рф хімічної зброї за три роки війни. Зафіксовано понад 2100 звернень військових із симптомами хімічного ураження.
Українська делегація під час засідання Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі представила докази системних порушень Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) з боку росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС).
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Зазначається, що глава делегації, заступник директора департаменту міжнародної безпеки МЗС України Андрій Касьянов наголосив на збільшенні випадків використання рф небезпечних хімічних речовин, зокрема хімічних засобів боротьби із заворушеннями, як методів ведення війни проти України.
З лютого 2023 по лютий 2025 року зафіксовано понад 6 900 випадків застосування боєприпасів із хімічними речовинами. Лише за період 24.12.2024 – 24.01.2025 зафіксовано 844 такі випадки. Також зафіксовано понад 2 100 звернень військовослужбовців до медичних закладів із симптомами хімічного ураження, у тому числі три летальні випадки
Українська делегація привернула увагу до другого звіту ОЗХЗ, в якому було підтверджено, що передані Україною докази у формі 5 російських газових гранат РГ-Во і відповідних зразків ґрунту і трави, місять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовим заворушеннями.
"Касьянов також підкреслив важливість подальшої ізоляції рф на міжнародній арені та недопущенні її до складу Виконавчої ради ОЗХЗ третій рік поспіль", - зазначили в МЗС.
Там додали, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності, і закликали міжнародну спільноту до демонстрації єдності у протистоянні агресору та докладанні зусиль задля притягнення росії до відповідальності за порушення КХЗ.
Нагадаємо
Від початку широкомасштабного вторгнення росії вже надано медичну допомогу майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння невідомою хімічною речовиною.
МЗС закликало партнерів до "рішучих дій" після звіту ОЗХЗ на підтвердження використання рф хімічних речовин проти України19.11.24, 11:52 • 13195 переглядiв