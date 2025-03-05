рф застосувала понад 6900 боєприпасів з хімречовинами за три роки війни - Міноборони

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну підтверджено вже понад 6 900 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Від початку широкомасштабного вторгнення росії вже надано медичну допомогу майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння невідомою хімічною речовиною, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН понад 2000 українських військових госпіталізовано через отруєння хімічними речовинами з боку рф. Три випадки виявилися летальними.

У 2024 США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлоропікрину проти українських військ і запровадили нові санкції проти російських організацій, причетних до програм з розробки хімічної та біологічної зброї.