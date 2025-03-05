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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33669 перегляди

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рф застосувала понад 6900 боєприпасів з хімречовинами за три роки війни - Міноборони

Київ • УНН

 • 16640 перегляди

За три роки повномасштабної війни рф використала понад 6900 боєприпасів з небезпечними хімічними речовинами. Близько 3400 українських військових отримали медичну допомогу через отруєння невідомими хімречовинами.

рф застосувала понад 6900 боєприпасів з хімречовинами за три роки війни - Міноборони

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну підтверджено вже понад 6 900 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Від початку широкомасштабного вторгнення росії вже надано медичну допомогу майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння невідомою хімічною речовиною,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН понад 2000 українських військових госпіталізовано через отруєння хімічними речовинами з боку рф. Три випадки виявилися летальними.

У 2024 США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлоропікрину проти українських військ і запровадили нові санкції проти російських організацій, причетних до програм з розробки хімічної та біологічної зброї.

Ольга Розгон

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