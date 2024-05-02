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США звинуватили рф у застосуванні хімічної зброї проти ЗСУ та оголосили нові санкції

США звинуватили рф у застосуванні хімічної зброї проти ЗСУ та оголосили нові санкції

Київ • УНН

 • 104893 перегляди

США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлоропікрину проти українських військ і запровадили нові санкції проти російських організацій, причетних до програм з розробки хімічної та біологічної зброї.

У середу, 1 квітня, Державний департамент США звинуватив росію у застосуванні хімічної зброї проти українських військ, а також оголосив про нові санкції проти москви. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Держдепу. 

Державний департамент США визнав, що росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної. Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою

- йдеться у заяві Держдепу.

У зв'язку з цим до нового санкційного списку США потрапили: 

  • війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони росії;
  • російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики;
  •  48-й Центральний науково-дослідний інститут міноборони рф;
  • чотири компанії, пов'язані з російськими програмами з хімічної та біологічної зброї.

Довідково 

Хлорпікрин, що підпадає під заборону гаазької Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) -  це рідина, пари якої вражають шкіру і слизові, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Уперше його застосували німецькі війська під час Першої світової війни.

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Доповнення 

1 квітня Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 280 фізичних та юридичних осіб в рф.  Зокрема, введені обмеження для понад 80 юридичних та фізичних осіб, у тому числі тих, хто бере участь у розвитку майбутніх російських енергетичних, металургійних та гірничодобувних потужностей, ухиленні від виконання та обході санкцій, а також у зміцненні спроможності росії вести війну проти України.

ГУР: окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС02.05.24, 08:50 • 27507 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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