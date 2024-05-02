США звинуватили рф у застосуванні хімічної зброї проти ЗСУ та оголосили нові санкції
Київ • УНН
США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлоропікрину проти українських військ і запровадили нові санкції проти російських організацій, причетних до програм з розробки хімічної та біологічної зброї.
У середу, 1 квітня, Державний департамент США звинуватив росію у застосуванні хімічної зброї проти українських військ, а також оголосив про нові санкції проти москви. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Держдепу.
Державний департамент США визнав, що росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної. Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою
У зв'язку з цим до нового санкційного списку США потрапили:
- війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони росії;
- російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики;
- 48-й Центральний науково-дослідний інститут міноборони рф;
- чотири компанії, пов'язані з російськими програмами з хімічної та біологічної зброї.
Довідково
Хлорпікрин, що підпадає під заборону гаазької Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) - це рідина, пари якої вражають шкіру і слизові, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Уперше його застосували німецькі війська під час Першої світової війни.
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Доповнення
1 квітня Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 280 фізичних та юридичних осіб в рф. Зокрема, введені обмеження для понад 80 юридичних та фізичних осіб, у тому числі тих, хто бере участь у розвитку майбутніх російських енергетичних, металургійних та гірничодобувних потужностей, ухиленні від виконання та обході санкцій, а також у зміцненні спроможності росії вести війну проти України.
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