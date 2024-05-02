США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

В среду, 1 апреля, Государственный департамент США обвинил россию в применении химического оружия против украинских войск, а также объявил о новых санкциях против москвы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Госдепа.

Государственный департамент США признал, что россия применила химическое оружие хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического. Использование таких химикатов не является единичным инцидентом и, вероятно, вызвано желанием российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя - говорится в заявлении Госдепа.

В связи с этим в новый санкционный список США попали:

войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны россии;

российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики;



48-й Центральный научно-исследовательский институт минобороны рф;



четыре компании, связанные с российскими программами по химическому и биологическому оружию.



Справочно

Хлорпикрин, подпадающий под запрет гаагской Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) - это жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях вызывают неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Впервые его применили немецкие войска во время Первой мировой войны.

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Дополнение

1 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против более 280 физических и юридических лиц в рф. В частности, введены ограничения для более 80 юридических и физических лиц, в том числе тех, кто участвует в развитии будущих российских энергетических, металлургических и горнодобывающих мощностей, уклонении от выполнения и обходе санкций, а также в укреплении способности России вести войну против Украины.

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