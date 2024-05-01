США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"
Киев • УНН
США ввели новые санкции, направленные против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также против компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают россии вести войну против Украины.
В США ввели новые антироссийские санкции против физических лиц и организаций. Об этом сообщается на сайте Минфина США, передает УНН.
Министерство финансов принимает меры для дальнейшего ухудшения способности россии поддерживать свою военную машину, продолжая многостороннюю кампанию по ограничению доходов кремля и доступа к материальным средствам, необходимым ему для ведения незаконной войны против Украины. Сегодняшние действия направлены против российской военно-промышленной базы и программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, которые помогают россии приобрести ключевые ресурсы для производства оружия или оборонного производства.
Детали
В санкционный список попали 29 физических лиц, более 250 юридических и 16 морских судов. Также под санкциями оказались Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, автозавод "Урал", Волгоградский тракторный завод, Ярославский моторный завод, Брянский автозавод и завод по производству электроники "Протон".
Кроме этого, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении авиакомпании "Победа". Однако поставки товаров и услуг авиакомпании будут разрешены до 30 июня, а платежи - до 30 июля.
Также, по данным ведомства, повторные санкции ввели против ООО "Трансбуд".
Добавим
Отметим, что санкции введены также против ряда компаний из Турции и Китая, а также Словакии, Бельгии и Кыргызстана. Власти США обвиняют их в нарушении санкционного режима в отношении россии.
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