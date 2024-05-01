США запровадили нові санкції проти росії: до "чорного списку" потрапив автозавод "Урал" та авіакомпанія "Перемога"
Київ • УНН
США запровадили нові санкції, спрямовані проти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також проти компаній та фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають росії вести війну проти України.
У США запровадили нові антиросійські санкції проти фізичних осіб та організацій. Про це повідомляється на Мінфіну США, передає УНН.
Міністерство фінансів вживає заходів для подальшого погіршення спроможності росії підтримувати свою військову машину, продовжуючи багатосторонню кампанію з обмеження доходів кремля та доступу до матеріальних засобів, необхідних йому для ведення незаконної війни проти України. Сьогоднішні дії спрямовані проти російської військово-промислової бази та програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають росії придбати ключові ресурси для виробництва зброї чи оборонного виробництва.
Деталі
До списку санкцій потрапили 29 фізичних осіб, понад 250 юридичних і 16 морських суден. Також під санкціями опинилися Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) росії, автозавод "Урал", Волгоградський тракторний завод, Ярославський моторний завод, Брянський автозавод та завод з виробництва електроніки "Протон".
Крім цього, Сполучені Штати ввели санкції щодо авіакомпанії "Перемога". Проте постачання товарів та послуг авіакомпанії буде дозволено до 30 червня, а платежі – до 30 липня.
Також, за даними відосмтва, повторні санкції запровадили проти ТОВ "Трансбуд".
Додамо
Відзначимо, що санкції введено також проти низки компаній із Туреччини та Китаю, а також Словаччини, Бельгії та Киргизстану. Влада США звинувачує їх у порушенні санкційного режиму щодо росії.