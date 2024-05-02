ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины получили доказательства использования оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной россией Запорожской атомной электростанции", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Отмечается, что видео с вражеского fpv-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, что указывает на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны рф.

"Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой громад, которые подвергаются постоянным атакам врага", - указали в ГУР.

В разведке сообщили, что "оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС".

Кроме того, по данным ГУР, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов - этим занимается так называемая школа "архангел", которая финансируется главным управлением генштаба вс рф (бывшее "гру").

"Перечисленные факты и доказательства - очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора россии на оккупированном ею ядерном объекте, которая может иметь катастрофические последствия", - отметили в ГУР МОУ.

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