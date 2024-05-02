ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  19243 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  111854 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  113606 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  114778 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  113868 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  101161 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103658 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125333 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

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В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120235 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128375 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
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Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  248141 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  248233 просмотра

ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

Оккупанты используют беспилотники-камикадзе над ядерными реакторами захваченной россией Запорожской атомной электростанции, что грозит катастрофическими последствиями, свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Война •   •  2871 просмотра
ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание

Атаки беспилотников повредили объекты энергетической инфраструктуры в орловской и курской областях россии, что привело к отключению электроэнергии в нескольких районах.

Новости Мира •   •  3309 просмотра
В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание

Курс валют на 2 мая: гривна девальвировала на 12 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 12 копеек, установив официальный курс на уровне 39,6370 UAH/USD.

Экономика •   •  3161 просмотра
Курс валют на 2 мая: гривна девальвировала на 12 копеек

Никополь и две громады в Днепропетровской области враг с ночи атаковал из артиллерии, РСЗО и дронами

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, РСЗО и беспилотников-камикадзе, повредив жилые и административные здания, сельскохозяйственную компанию и микроавтобус.

Война •   •  3960 просмотра
Никополь и две громады в Днепропетровской области враг с ночи атаковал из артиллерии, РСЗО и дронами

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Депутаты из аграрного комитета выразили сомнения относительно коррупционного дела против министра Николая Сольского, назвав его профессионалом и предположив политическое преследование, а некоторые депутаты даже намекнули, что дело было сфабриковано.

политика •   •  19243 просмотра
Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

Восемь протестующих были госпитализированы после столкновений с полицией во время митинга против закона об "иностранных агентах" в Грузии.

Новости Мира •   •  4264 просмотра
Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

В Херсонской области россияне попали в ангар, обошлось без жертв

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания, но не вызвав жертв среди мирного населения.

Война •   •  6200 просмотра
В Херсонской области россияне попали в ангар, обошлось без жертв

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум об объединении своих энергосистем, что сделает возможным сотрудничество в производстве и экспорте зеленой энергии в Европу.

Экономика •   •  8833 просмотра
Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы

Количество жертв обрушения автомагистрали в Китае возросло до 36

36 человек погибли и 30 получили ранения после того, как 23 автомобиля оказались под завалом на участке шоссе в китайской провинции Гуандун.

Общество •   •  9448 просмотра
Количество жертв обрушения автомагистрали в Китае возросло до 36

Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления

Российская оккупационная администрация принудительно выселяет жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области, вывозя их автобусами для временного размещения в переполненных помещениях на юге Херсонской области и в Крыму, запрещая брать с собой крупногабаритные вещи, чтобы освободить жилье для российских оккупантов и сотрудников.

Общество •   •  11616 просмотра
Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления