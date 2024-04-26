В МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЗАЭС

Атаки дронов на Запорожскую АЭС прекратились, но ситуация на станции остается непредсказуемой, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает УНН.

Детали

По его словам, эксперты МАГАТЭ, которые работают на АЭС, ежедневно слышат артиллерийские обстрелы в местах, находящихся на разном расстоянии от ЗАЭС.

В понедельник, 22 апреля, эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр, который находится недалеко от периметра площадки ЗАЭС. Они нанесли туда визит впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля. Специалистам не показали его крышу, но представитель учебного центра заверил, что на этот раз она не была повреждена.

Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это дает надежду. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться каждую минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой заявил Гросси.

Дополнение

В других частях Украины группы МАГАТЭ, работающие на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС и Чернобыльской АЭС, сообщили, что ядерная безопасность поддерживается, несмотря на последствия войны, включая воздушные налеты, которые действовали несколько дней в течение последней недели.

МАГАТЭ: Произошла очередная атака беспилотников на захваченную ЗАЭС