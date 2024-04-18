МАГАТЭ: Произошла очередная атака беспилотников на захваченную ЗАЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  160233 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  195437 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  195639 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  162796 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  117114 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128230 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139286 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137867 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124325 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103790 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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МАГАТЭ: Произошла очередная атака беспилотников на захваченную ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии сообщило об очередной атаке беспилотника на учебный центр временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, что стало уже третьим подобным инцидентом за последнее время.

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МАГАТЭ: Произошла очередная атака беспилотников на захваченную ЗАЭС

Мобилизация в Крыму: россияне проводят массовые облавы на крымчан в мусульманский праздник

Россияне провели массовую облаву на крымчан с целью насильственной мобилизации их в российские вооруженные силы во время мусульманского праздника Ураза-Байрам, что противоречит всем морально-этическим нормам.

Война •   •  6976 просмотра
Мобилизация в Крыму: россияне проводят массовые облавы на крымчан в мусульманский праздник

Кулеба поблагодарил Борреля за усилия по поставке ПТРК Patriot и SAMP/T в Украину

Министр Кулеба поблагодарил представителя ЕС Борреля за усилия по предоставлению Украине систем ПВО Patriot и SAMP/T, подчеркнув их критическую важность в совместном послании "Противовоздушная оборона для Украины сейчас".

Война •   •  9514 просмотра
Кулеба поблагодарил Борреля за усилия по поставке ПТРК Patriot и SAMP/T в Украину

В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя

В Сумской области силы рф совершили 14 обстрелов, в результате которых произошло 82 взрыва, а один гражданский получил ранения в результате обстрела из российской артиллерии в Белопольской общине.

Война •   •  9918 просмотра
В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя

Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поблагодарил его за усилия по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и NASAMS, и приветствовал 5-летний план НАТО в поддержку Украины стоимостью 100 млрд долларов.

Война •   •  10811 просмотра
Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО

G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис

G7 рассматривает возможность использования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в качестве залога для предоставления кредитов Украине, чтобы помочь удовлетворить ее насущные финансовые потребности в условиях российского вторжения.

Война •   •  12411 просмотра
G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис

рф может быть готова атаковать страны НАТО через 5-8 лет - немецкий генерал

россия может быть готова к нападению на страны НАТО в военном отношении через пять-восемь лет, если восстановит свои силы, пострадавшие в результате войны на Украине, считает немецкий генерал.

Война •   •  9685 просмотра
рф может быть готова атаковать страны НАТО через 5-8 лет - немецкий генерал

В российском кургане из-за протечки дамбы затопило более 2000 домов

Более 2 000 домов были затоплены в Курганской области из-за утечки на плотине, что привело к эвакуации жителей близлежащих районов.

Новости Мира •   •  10701 просмотра
В российском кургане из-за протечки дамбы затопило более 2000 домов

Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ

Президент Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Габеком, обсудив оборонные потребности Украины, усиление противовоздушной обороны, восстановление энергетической инфраструктуры, экономическое сотрудничество и подготовку к будущим конференциям по вопросам восстановления Украины и мирных усилий.

Война •   •  14110 просмотра
Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ

Украина и Чехия начали переговоры по соглашению по безопасности: что известно

Украина и Чешская Республика начали переговоры по двустороннему соглашению в сфере безопасности с целью усиления сотрудничества в оборонной промышленности и прокладывания пути к будущему членству Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  13369 просмотра
Украина и Чехия начали переговоры по соглашению по безопасности: что известно