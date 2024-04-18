МАГАТЭ: Произошла очередная атака беспилотников на захваченную ЗАЭС

18 апреля в очередной раз была зафиксирована атака беспилотника на временно оккупированную Запорожскую АЭС. Об этом сообщает International Atomic Energy Agency, передает УНН.

Детали

Сегодня, 18 апреля, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировало об очередной попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что инцидент не вызвал разрушений или пострадавших.

Следовательно, это уже третья попытка нападения на учебный центр в течение последнего времени. По информации, сегодняшний беспилотник был "нейтрализован".

По информации, 18 апреля в 10:35 утра команда МАГАТЭ услышала взрыв. Позже появилась информация, что был "нейтрализован" беспилотник.

К сожалению, группе МАГАТЭ отказали в доступе в учебный центр для оценки инцидента из-за потенциальных рисков безопасности.

Кто бы ни стоял за этими инцидентами, они, похоже, игнорируют неоднократные призывы международного сообщества к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу серьезной ядерной аварии, которая может иметь значительные последствия для здоровья и окружающей среды и не принесет пользы абсолютно никому - заявил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

Напомним,

Накануне на временно оккупированную ЗАЭС прибыла новая команда МАГАТЭ, чтобы следить за ситуацией и помочь предотвратить ядерную аварию во время войны.

Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом