Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

Действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) очень сдержанные по освобождению Запорожской атомной электростанции от рф и передачи контроля украинской стороне. МАГАТЭ показывает неспособность достичь этой цели с имеющимися у них инструментами. Об этом сообщил руководитель "Энергоатома" Петр Котин в эфире Radio NV, передает корреспондент УНН.

Действия МАГАТЭ я бы оценивал как очень сдержанные именно с точки зрения решения основной проблемы - освобождение Запорожской атомной электростанции и передачу контроля над ней украинской стороне. Я на персональном уровне ожидаю, что будет сейчас изменение позиции МАГАТЭ кардинальное - рассказал Котин.

По его словам, подавляющее большинство членов Совета управляющих МАГАТЭ поддерживают передачу контроля над ЗАЭС Украине.

В принципе МАГАТЭ занимает позицию в данном случае я не скажу, проукраинскую, но правильную о том, что станция должна быть освобождена и контроль должен быть передан Украине... МАГАТЭ пока показывает неспособность достичь цели с теми инструментами, которые у него есть. В то же время присутствие экспертов МАГАТЭ на всех наших станциях безусловно имеет положительную роль. россияне, обстреливая нашу инфраструктуру, пока не обстреливают атомные станции. Надеемся, этого и не произойдет - отметил Котин.

Дополнение

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено предложить Украине и России провести оценку технического состояния Запорожской АЭС в 2024 году.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от любых действий, нарушающих пять конкретных принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии и обеспечению целостности Запорожской атомной электростанции.