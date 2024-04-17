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Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом
Руководитель "Энергоатома" раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за его сдержанные действия по освобождению Запорожской атомной электростанции из-под российского контроля и передачи ее Украине.
Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ
Военный аэродром в оккупированном Джанкое, где дислоцировался российский вертолетный полк, был обстрелян баллистическими ракетами.
Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ
Парламент Грузии принял в первом чтении противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые протесты в Тбилиси против него.
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Законопроект о "клубе белого бизнеса", инициированный Даниилом Гетманцевым, содержит дискриминационные положения и коррупционные риски, считают аналитики Союза украинских предпринимателей.
Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона
Республиканцы в Палате представителей планируют рассматривать помощь Украине, Израилю, Тайваню отдельно, а не одним законопроектом, что потенциально может затянуть процесс оказания помощи этим странам.
Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести
Российский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек, ранил 61, в том числе 3 детей. На месте инцидента до сих пор продолжается поисково-спасательная операция - специалисты проверяют информацию о 6 пропавших без вести лицах.
Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии
Львовские детские нейрохирурги успешно удалили часть полушария головного мозга 4-летней пациентке из Северной Ирландии, чтобы избавить ее от опасных для жизни судорог и задержки развития.
Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США
Ермак провел рабочую встречу, чтобы обсудить основные элементы будущего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, включая сильные стороны существующих соглашений и действия, которые необходимо осуществить после того, как Конгресс США примет решение о предоставлении военной помощи Украине.
Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже
Украинские спортсмены получили 67 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в различных видах спорта, включая бокс, борьбу, велоспорт, греблю, гимнастику, легкую атлетику, плавание, стрельбу, современное пятиборье, фехтование и футбол.