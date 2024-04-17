Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  37520 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  131360 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  131761 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  132864 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112323 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125486 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137514 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137221 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123816 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103425 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

  •  11124 просмотра
Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

  •  10597 просмотра
Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ

Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ

  •  8953 просмотра
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Эксклюзив

  •  37520 просмотра
Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

  •  11438 просмотра
Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести

Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести

  •  12553 просмотра
Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

  •  9844 просмотра
Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

  •  11570 просмотра
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

  •  12376 просмотра
Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

  •  8632 просмотра

Популярные

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

  •  128866 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

  •  126806 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

  •  125625 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

  •  143120 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

  •  119002 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  177486 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  191102 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  401002 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  436033 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  449404 просмотра

Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

Руководитель "Энергоатома" раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за его сдержанные действия по освобождению Запорожской атомной электростанции из-под российского контроля и передачи ее Украине.

Война •   •  11124 просмотра
Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

Военный аэродром в оккупированном Джанкое, где дислоцировался российский вертолетный полк, был обстрелян баллистическими ракетами.

Война •   •  10597 просмотра
Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ

Парламент Грузии принял в первом чтении противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые протесты в Тбилиси против него.

Новости Мира •   •  8953 просмотра
Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Законопроект о "клубе белого бизнеса", инициированный Даниилом Гетманцевым, содержит дискриминационные положения и коррупционные риски, считают аналитики Союза украинских предпринимателей.

Экономика •   •  37520 просмотра
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

Республиканцы в Палате представителей планируют рассматривать помощь Украине, Израилю, Тайваню отдельно, а не одним законопроектом, что потенциально может затянуть процесс оказания помощи этим странам.

Война •   •  11438 просмотра
Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести

Российский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек, ранил 61, в том числе 3 детей. На месте инцидента до сих пор продолжается поисково-спасательная операция - специалисты проверяют информацию о 6 пропавших без вести лицах.

Общество •   •  12553 просмотра
Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести

Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

Львовские детские нейрохирурги успешно удалили часть полушария головного мозга 4-летней пациентке из Северной Ирландии, чтобы избавить ее от опасных для жизни судорог и задержки развития.

Здоровье •   •  9844 просмотра
Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.

Общество •   •  11570 просмотра
Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Ермак провел рабочую встречу, чтобы обсудить основные элементы будущего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, включая сильные стороны существующих соглашений и действия, которые необходимо осуществить после того, как Конгресс США примет решение о предоставлении военной помощи Украине.

Война •   •  12376 просмотра
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Украинские спортсмены получили 67 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в различных видах спорта, включая бокс, борьбу, велоспорт, греблю, гимнастику, легкую атлетику, плавание, стрельбу, современное пятиборье, фехтование и футбол.

спорт •   •  8632 просмотра
Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже