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ГУР: окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС

ГУР: окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС

Київ • УНН

 • 27508 перегляди

Окупанти використовують безпілотники-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції, що загрожує катастрофічними наслідками, свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, показавши відео, пише УНН.

Деталі

"Підрозділи активних дій ГУР МО України здобули докази використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції", - повідомили у ГУР у соцмережах.

Зазначається, що відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони рф.

"Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога", - вказали у ГУР.

У розвідці повідомили, що "окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС".

Окрім того, за даними ГУР, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів - цим займається так звана школа "арханґєл", яка фінансується головним управлінням генштабу зс рф (колишнє "ґру").

"Перелічені факти і докази - чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", - наголосили у ГУР МОУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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