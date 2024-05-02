ГУР: окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС
Київ • УНН
Окупанти використовують безпілотники-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції, що загрожує катастрофічними наслідками, свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, показавши відео, пише УНН.
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"Підрозділи активних дій ГУР МО України здобули докази використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції", - повідомили у ГУР у соцмережах.
Зазначається, що відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони рф.
"Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога", - вказали у ГУР.
У розвідці повідомили, що "окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС".
Окрім того, за даними ГУР, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів - цим займається так звана школа "арханґєл", яка фінансується головним управлінням генштабу зс рф (колишнє "ґру").
"Перелічені факти і докази - чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", - наголосили у ГУР МОУ.
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