рф применила более 6900 боеприпасов с химическими веществами за три года войны - Минобороны
Киев • УНН
За три года полномасштабной войны рф использовала более 6900 боеприпасов с опасными химическими веществами. Около 3400 украинских военнослужащих получили медицинскую помощь из-за отравления неизвестными химическими веществами.
С начала широкомасштабного вторжения в Украину подтверждено уже более 6 900 случаев применения российскими оккупантами боеприпасов, содержащих опасные химические вещества. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
С начала широкомасштабного вторжения России уже оказана медицинская помощь почти 3 400 украинским военнослужащим с признаками отравления неизвестным химическим веществом,
Напоминаем
Как ранее писал УНН, более 2000 украинских военнослужащих госпитализированы из-за отравления химическими веществами со стороны РФ. Три случая оказались летальными.
В 2024 году США обвинили Россию в использовании химического оружия хлорпикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам разработки химического и биологического оружия.