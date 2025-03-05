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рф применила более 6900 боеприпасов с химическими веществами за три года войны - Минобороны

Киев • УНН

 • 16638 просмотра

За три года полномасштабной войны рф использовала более 6900 боеприпасов с опасными химическими веществами. Около 3400 украинских военнослужащих получили медицинскую помощь из-за отравления неизвестными химическими веществами.

рф применила более 6900 боеприпасов с химическими веществами за три года войны - Минобороны

С начала широкомасштабного вторжения в Украину подтверждено уже более 6 900 случаев применения российскими оккупантами боеприпасов, содержащих опасные химические вещества. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

С начала широкомасштабного вторжения России уже оказана медицинская помощь почти 3 400 украинским военнослужащим с признаками отравления неизвестным химическим веществом,

- говорится в сообщении.

Напоминаем

Как ранее писал УНН, более 2000 украинских военнослужащих госпитализированы из-за отравления химическими веществами со стороны РФ. Три случая оказались летальными.

В 2024 году США обвинили Россию в использовании химического оружия хлорпикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам разработки химического и биологического оружия.

Ольга Розгон

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