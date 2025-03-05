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Украина в Гааге представила доказательства использования россией химического оружия

Киев • УНН

 • 17037 просмотра

Украинская делегация в ОЗХЗ предоставила доказательства 6900 случаев применения рф химического оружия за три года войны. Зафиксировано более 2100 обращений военных с симптомами химического поражения.

Украина в Гааге представила доказательства использования россией химического оружия

Украинская делегация во время заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге представила доказательства системных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) со стороны России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Детали

Отмечается, что глава делегации, заместитель директора департамента международной безопасности МИД Украины Андрей Касьянов подчеркнул увеличение случаев использования рф опасных химических веществ, в частности химических средств борьбы с беспорядками, как методов ведения войны против Украины.

С февраля 2023 по февраль 2025 года зафиксировано более 6 900 случаев применения боеприпасов с химическими веществами. Только за период с 24.12.2024 по 24.01.2025 зафиксировано 844 таких случая. Также зафиксировано более 2 100 обращений военнослужащих в медицинские учреждения с симптомами химического поражения, в том числе три летальных случая

- говорится в сообщении.

Украинская делегация привлекла внимание ко второму отчету ОЗХО, в котором было подтверждено, что переданные Украиной доказательства в форме 5 российских газовых гранат РГ-Во и соответствующих образцов грунта и травы содержат вещество CS, которое входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками.

"Касьянов также подчеркнул важность дальнейшей изоляции рф на международной арене и недопущения ее в состав Исполнительного совета ОЗХО третий год подряд", - отметили в МИД.

Там добавили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности, и призвали международное сообщество к демонстрации единства в противостоянии агрессору и приложению усилий для привлечения россии к ответственности за нарушения КХО.

Напомним

С начала широкомасштабного вторжения россии уже оказана медицинская помощь почти 3 400 украинским военнослужащим с признаками отравления неизвестным химическим веществом.

МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины19.11.24, 11:52 • 13193 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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