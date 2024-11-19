МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины

На следующий день после публикации отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Киев заявил, что отчет является выразительным подтверждением систематического применения россией опасных химических веществ против Украины и призвал партнеров к решительным действиям. Об этом говорится в заявлении МИД от 19 ноября, пишет УНН.

Детали

МИД Украины, как указано, внимательно изучил отчет ОЗХО относительно использования россией запрещенных химических веществ. "Отчет отмечает, что предоставленные Украиной доказательства, в частности граната РГ-Во и соответствующие образцы почвы, были собраны и предоставлены представителям ОЗХО с соблюдением цепи передачи доказательств процессуальным способом (chain-of-custody) и соответствующих процедур", - говорится в заявлении.

Предоставленные Украиной доказательства, как отмечается, были тщательно проанализированы двумя независимыми друг от друга сертифицированными лабораториями ОЗХО.

Документ подтверждает, что предоставленные Украиной доказательства являются химическими средствами борьбы с беспорядками, которые, как неоднократно заявляла Украина, регулярно применяются российской федерацией как средство ведения войны против Сил безопасности и обороны Украины. Отчет Организации по запрещению химического оружия является выразительным подтверждением систематического применения российской федерацией опасных химических веществ против Украины

Как указали в МИД, в период с февраля 2023 года до октября 2024 года, были задокументированы более 4 600 случаев применения рф боеприпасов, содержащих опасные химические вещества, в частности хлоробензальмалононитрил (CS), хлорацетофенон (CN), а также хлорпикрин и меркаптаны (малодоранти).

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Примечательным, как указано, является то, что гранаты РГ-Во изготавливаются на российских предприятиях, в частности в научном центре "Прикладная химия" и Научно-исследовательском институте прикладной химии.

Такие действия российской федерации являются грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении

российская федерация, как отметили в МИД, "неоднократно применяла химическое оружие на территории суверенных государств, а следовательно не имеет никакого морального права входить в состав руководящих органов соответствующих международных организаций, в частности Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия".

"Использование россией запрещенных химических веществ на поле боя в очередной раз свидетельствует о хроническом пренебрежении рф к нормам международного права. российский режим представляет угрозу для всего международного сообщества, а значит требуется объединение всех усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - говорится в заявлении.

Призываем партнеров к решительным действиям, чтобы остановить агрессора и привлечь виновных в преступлениях к ответственности. Настоящий мир можно достичь только благодаря силе, а не умиротворению