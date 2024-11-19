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МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины

МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины

Киев  •  УНН

 • 5042 просмотра

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ОЗХО подтвердила, что предоставленные Украиной доказательства содержат химические средства борьбы с беспорядками. Зафиксировано более 4600 случаев применения рф боеприпасов с опасными химическими веществами. МИД Украины призывает международных партнеров к решительным ответным действиям.

На следующий день после публикации отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Киев заявил, что отчет является выразительным подтверждением систематического применения россией опасных химических веществ против Украины и призвал партнеров к решительным действиям. Об этом говорится в заявлении МИД от 19 ноября, пишет УНН.

Детали

МИД Украины, как указано, внимательно изучил отчет ОЗХО относительно использования россией запрещенных химических веществ. "Отчет отмечает, что предоставленные Украиной доказательства, в частности граната РГ-Во и соответствующие образцы почвы, были собраны и предоставлены представителям ОЗХО с соблюдением цепи передачи доказательств процессуальным способом (chain-of-custody) и соответствующих процедур", - говорится в заявлении.

Предоставленные Украиной доказательства, как отмечается, были тщательно проанализированы двумя независимыми друг от друга сертифицированными лабораториями ОЗХО. 

Документ подтверждает, что предоставленные Украиной доказательства являются химическими средствами борьбы с беспорядками, которые, как неоднократно заявляла Украина, регулярно применяются российской федерацией как средство ведения войны против Сил безопасности и обороны Украины. Отчет Организации по запрещению химического оружия является выразительным подтверждением систематического применения российской федерацией опасных химических веществ против Украины

- отметили в МИД.

Как указали в МИД, в период с февраля 2023 года до октября 2024 года, были задокументированы более 4 600 случаев применения рф боеприпасов, содержащих опасные химические вещества, в частности хлоробензальмалононитрил (CS), хлорацетофенон (CN), а также хлорпикрин и меркаптаны (малодоранти).

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Примечательным, как указано, является то, что гранаты РГ-Во изготавливаются на российских предприятиях, в частности в научном центре "Прикладная химия" и Научно-исследовательском институте прикладной химии.

Такие действия российской федерации являются грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении

- подчеркнули в МИД.

российская федерация, как отметили в МИД, "неоднократно применяла химическое оружие на территории суверенных государств, а следовательно не имеет никакого морального права входить в состав руководящих органов соответствующих международных организаций, в частности Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия".

"Использование россией запрещенных химических веществ на поле боя в очередной раз свидетельствует о хроническом пренебрежении рф к нормам международного права. российский режим представляет угрозу для всего международного сообщества, а значит требуется объединение всех усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - говорится в заявлении.

Призываем партнеров к решительным действиям, чтобы остановить агрессора и привлечь виновных в преступлениях к ответственности. Настоящий мир можно достичь только благодаря силе, а не умиротворению

- указали в МИД.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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