Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Химический анализ, который проводили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердил случаи использования россиянами шахедов с термобарической боевой частью. Об этом УНН рассказали в КНИИСЭ.

"Экспертами КНИИСЭ было проведено исследование остатков из обломков беспилотников с помощью специального электронного микроскопа, с целью выявления следов элементов термобарических взрывчатых веществ. Кроме того, проводился анализ проб веществ из обломков БПЛА методом жидкостной хроматографии для выявления органических взрывчатых веществ. По результатам исследований установлено наличие химических элементов (металлов), которые являются составляющими термобарических боеприпасов", - сообщили ученые.

Видео предоставлено КНИИСЭ

Эксперты КНИИСЭ отметили, что обнаружили факты установления термобарических боевых частей в беспилотных летательных аппаратах с маркировкой "Герань 2" ("Shahed 136"), которые россия использует против Украины. Соответствующее средство поражения, по их словам, не новое, однако случаи исследований применения именно термобарических боевых частей пока единичны.

Специалисты рассказали, что с начала использования ударных беспилотников, экспертами устанавливались три их модификации: с маркировкой "М" - иранского производства, с маркировкой "Ы" - иранско-российского производства (иранские машинокомплекты поставляются, собираются и доукомплектовываются россиянами), с маркировкой "К" - российского производства. Беспилотники оснащаются не менее чем четырьмя различными типами боевых частей, каждая из которых имеет индивидуальные маркировки, особенности конструкции, способа применения и последствий поражения.

Применение термобарических боевых частей подтверждено осмотрами мест происшествий, идентификацией частей и обломков оружия, анализом остатков взрывчатых веществ. На местах взрывов не было типичных признаков поражения, указывающих на использование осколочно-фугасных боеприпасов. Зато обнаружены признаки использования термобарических боеприпасов: повреждение строительных конструкций от воздействия высокой температуры и давления, отсутствие характерных осколков и обломков корпусов боевых частей - рассказали специалисты КНИИСЭ.

В КНИИСЭ напомнили, что термобарическое оружие также было использовано во время российского теракта в колонии в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года, где содержались украинские военнопленные. Эксперты добавили, что изучение и детализация фактов использования такого оружия позволит глубже понимать характер и особенности его применения, наработать методики его исследования.

Напомним

Ранее в КНИИСЭ сообщили, что во время атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.