росіяни застосували безпілотники з термобаричною бойовою частиною для останніх атак по Україні - КНДІСЕ
Київ • УНН
Експерти КНДІСЕ виявили модифіковані "Shahed 136" з термобаричною бойовою частиною під час останніх атак по Україні. Безпілотники оснащені російськими блоками "Комета" та китайськими платами керування.
Під час останніх атак по території України росіяни застосували ударні безпілотники із термобаричною бойовою частиною. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіли експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень КНДІСЕ.
Спеціалісти КНДІСЕ виїжджали для оглядів на місця подій за наслідками російських атак по території України 26-29 жовтня 2024 року. Частину уламків застосованої росією зброї органи слідства наразі вже передали для подальшого вивчення й аналізу експертам. Ще за низкою фактів очікується передача об’єктів дослідження та відповідних постанов на призначення судових експертиз органами досудового розслідування.
У ході попереднього аналізу на місцях подій виявлено частини та уламки безпілотного літального апарату типу "Shahed 136" (російське маркування – "Герань 2") з термобаричною бойовою частиною. Зокрема ідентифіковано − плати керування двигунами китайського виробництва, блоки "Комета" російського виробництва, двигуни та інші деталі
Експерти пояснили, що пристрій "Комета" − це єдина російська технологія, яку окупанти почали використовувати в ударному безпілотнику.
Факти встановлення "Комети" присутні у дедалі більшому переліку боєприпасів, наприклад ракети "Х-69" та "Іскандер-М", плануючі ФАБи, розвідувальні безпілотники "Орлан" тощо. Висновки за результатами аналізу попередніх подібних компонентів свідчать, що виробництво цього російського компоненту неможливе без використання іноземної мікроелектроніки
Водночас про ефективність змін говорити зарано, зазначають експерти. За їхніми словами, очевидно, що "Shahed 136" росія наразі використовує здебільшого для руйнування цивільної інфраструктури та терору населення. Польотні завдання для цих безпілотників закладаються заздалегідь, однак точність їх виконання не є критично важливою для ворога. Досить, щоб ударний дрон просто досягнув української території, адже для агресора головна мета полягає у завданні будь-якої шкоди, спричиненні хаосу та посіяній серед населення паніці.