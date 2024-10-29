россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Во время последних атак по территории Украины россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ.

Специалисты КНИИСЭ выезжали для осмотров на места событий по результатам российских атак по территории Украины 26-29 октября 2024 года. Часть обломков примененного Россией оружия органы следствия уже передали для дальнейшего изучения и анализа экспертам. Еще по ряду фактов ожидается передача объектов исследования и соответствующих постановлений на назначение судебных экспертиз органами досудебного расследования.

В ходе предварительного анализа на местах событий обнаружены части и обломки беспилотного летательного аппарата типа «Shahed 136» (российская маркировка - «Герань 2») с термобарической боевой частью. В частности идентифицировано - платы управления двигателями китайского производства, блоки «Комета» российского производства, двигатели и другие детали

Эксперты объяснили, что устройство «Комета» - это единственная российская технология, которую оккупанты начали использовать в ударном беспилотнике.

Факты установки «Кометы» присутствуют во все большем перечне боеприпасов, например ракеты «Х-69» и «Искандер-М», планирующие ФАБы, разведывательные беспилотники «Орлан» и тому подобное. Выводы по результатам анализа предыдущих подобных компонентов свидетельствуют, что производство этого российского компонента невозможно без использования иностранной микроэлектроники