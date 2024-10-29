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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Киев  •  УНН

12:32 • 4240 просмотра

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Эксперты КНИИСЭ обнаружили модифицированные «Shahed 136» с термобарической боевой частью во время последних атак по Украине. Беспилотники оснащены российскими блоками «Комета» и китайскими платами управления.

Во время последних атак по территории Украины россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ.

Специалисты КНИИСЭ выезжали для осмотров на места событий по результатам российских атак по территории Украины 26-29 октября 2024 года. Часть обломков примененного Россией оружия органы следствия уже передали для дальнейшего изучения и анализа экспертам. Еще по ряду фактов ожидается передача объектов исследования и соответствующих постановлений на назначение судебных экспертиз органами досудебного расследования.

В ходе предварительного анализа на местах событий обнаружены части и обломки беспилотного летательного аппарата типа «Shahed 136» (российская маркировка - «Герань 2») с термобарической боевой частью. В частности идентифицировано - платы управления двигателями китайского производства, блоки «Комета» российского производства, двигатели и другие детали

- рассказали эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ.

Эксперты объяснили, что устройство «Комета» - это единственная российская технология, которую оккупанты начали использовать в ударном беспилотнике.

Факты установки «Кометы» присутствуют во все большем перечне боеприпасов, например ракеты «Х-69» и «Искандер-М», планирующие ФАБы, разведывательные беспилотники «Орлан» и тому подобное. Выводы по результатам анализа предыдущих подобных компонентов свидетельствуют, что производство этого российского компонента невозможно без использования иностранной микроэлектроники

- отметили в КНИИСЭ.

В то же время об эффективности изменений говорить рано, отмечают эксперты. По их словам, очевидно, что «Shahed 136» россия сейчас использует в основном для разрушения гражданской инфраструктуры и террора населения. Полетные задачи для этих беспилотников закладываются заранее, однако точность их выполнения не является критически важной для врага. Достаточно, чтобы ударный дрон просто достиг украинской территории, ведь для агрессора главная цель заключается в нанесении любого вреда, причинении хаоса и посеянной среди населения панике.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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