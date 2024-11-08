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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: рф продолжает атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц еще 323 случая

Генштаб: рф продолжает атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц еще 323 случая

Киев  •  УНН

08:16 • 4838 просмотра

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Генштаб сообщил о 4613 случаях применения рф боеприпасов с опасными химическими веществами. В октябре 2024 года зафиксировано 323 таких случая.

Российские войска продолжают использовать боеприпасы с опасными химическими веществами против Сил обороны. В октябре 2024 года зафиксировано 323 таких случая, а всего - 4613 применений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Враг продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами», - говорится в сообщении.

Как сообщается, с началом широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя. С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер, указали в Генштабе.

Зафиксировано 4613 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами. (...) За октябрь 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано 323 таких случая

- сообщили в Генштабе со ссылкой на информацию командования Сил поддержки ВСУ.

Рядом с обычными средствами огневого поражения, по данным Генштаба, противник применяет боеприпасы, такие как К-51 и РГ-ВО, снаряженные опасными химическими веществами, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

«Этим рф грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», - отметили в Генштабе.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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