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На фронте 147 боев за сутки: треть - на Кураховском направлении

На фронте 147 боев за сутки: треть - на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

06:29 • 5679 просмотра

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На Кураховском направлении состоялась треть всех боевых столкновений за сутки. Противник потерял более 1500 военных, нанес 74 авиаудара и совершил более 4300 обстрелов.

Треть боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Кураховском направлении, враг также активен на Покровском и Лиманском направлениях, продолжается операция в Курской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 8 ноября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в частности, сбросил 128 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения почти 1,5 тысячи дронов-камикадзе и совершили более 4300 обстрелов, из них 100 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления и две артиллерийские системы.

Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении за минувшие сутки состоялось три вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.

Враг атаковал 17 раз, в некоторых случаях при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредоточивал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

На Сиверском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций неподалеку Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг штурмовых (наступательных) действий не проводил, однако активно задействовал авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 28 авиационных ударов, сбросил 41 КАБ", - сказано в сводке.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За сутки агрессор потерял более 1500 военных и десятки единиц техники8 ноября 2024, 05:42 • 10756 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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