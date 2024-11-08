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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
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За сутки агрессор потерял более 1500 военных и десятки единиц техники

За сутки агрессор потерял более 1500 военных и десятки единиц техники

Киев  •  УНН

05:42 • 869 просмотра

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За минувшие сутки оккупанты потеряли 1580 военных, 9 танков и 49 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли 705 880 личного состава.

За сутки враг потерял 1580 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 08.11.24:

- Личный состав: 705 880 (+1580).

- Танки: 9233 (+9).

- Бронированные боевые машины: 18661 (+49).

- Артиллерийские системы: 20226 (+32).

- РСЗО: 1245.

- Средства ППО: 996.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18526 (+118).

- Крылатые ракеты: 2631.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 28495 (+84).

- Специальная техника: 3602 (+6).

140 боевых столкновений на фронте: горячее всего сегодня было на Кураховском направлении - Генштаб7 ноября 2024, 21:29 • 14059 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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