За сутки агрессор потерял более 1500 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1580 военных, 9 танков и 49 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли 705 880 личного состава.
За сутки враг потерял 1580 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 08.11.24:
- Личный состав: 705 880 (+1580).
- Танки: 9233 (+9).
- Бронированные боевые машины: 18661 (+49).
- Артиллерийские системы: 20226 (+32).
- РСЗО: 1245.
- Средства ППО: 996.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18526 (+118).
- Крылатые ракеты: 2631.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 28495 (+84).
- Специальная техника: 3602 (+6).
140 боевых столкновений на фронте: горячее всего сегодня было на Кураховском направлении - Генштаб7 ноября 2024, 21:29 • 14059 просмотров