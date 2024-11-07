140 боевых столкновений на фронте: горячее всего сегодня было на Кураховском направлении - Генштаб
Киев • УНН
На фронте произошло 140 боевых столкновений, больше всего атак зафиксировано на Кураховском направлении - 50 попыток прорыва. Враг также активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях.
На фронте произошло 140 боестолкновений. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной. Также оккупанты активно атакуют на Покровском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает Генштаб, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы 3 раза штурмовали в районе Волчанска.
На Купянском направлении захватчики 12 раз били возле Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении вражеские войска 17 раз атаковали в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.
На Северском направлении ВСУ отбили одну атаку в районе Переездного.
На Краматорском направлении Защитники отбили 6 атак агрессора в районах Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении Украинские войска отбили 4 штурма противника в районе Торецка.
На Покровском направлении террористы 23 раза атаковали в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово.
На Кураховском направлении оккупанты совершили 50 попыток продвинуться вперед у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.
На Времовском направлении противник 5 раз штурмовал в районе Трудового, Разлива и Сухих Ялов.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив при этом 9 авиабомб.
На Приднепровском направлении враг совершил 3 безрезультатные попытки штурма позиций ВСУ.
Генштаб: на фронте произошло 145 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении6 ноября 2024, 21:14 • 31201 просмотр