Генштаб: на фронте произошло 145 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении
Киев • УНН
С начала суток на передовой произошло 145 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки зафиксированы на Кураховском направлении, где враг совершил 52 попытки прорыва.
С начала суток на передовой произошло 145 боестолкновений. Интенсивно атаковал враг на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг 6 раз штурмовал возле Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении террористы 8 раз атаковали вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.
На Лиманском направлении агрессор 10 раз бил в районах Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов.
На Северском направлении ВСУ остановили 3 попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.
На Краматорском направлении захватчики безуспешно атаковали неподалеку Часового Яра и Клещеевки.
На Торецком направлении оккупанты 4 раза штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Покровском направлении вражеские войска совершили 38 штурмовых и наступательных действий в районах Луча, Лысовки и Селидово.
На Кураховском направлении произошло 52 атаки. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки.
На Времовском направлении продолжается два боестолкновения вблизи Трудового, всего за текущие сутки агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Трудового и Максимовки.
На Ореховском направлении безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении ВСУ отбили 3 вражеские атаки.
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