Еще плюс 1250 оккупантов, 6 танков и 20 артисистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1250 российских военных и уничтожили 57 беспилотников. Общие потери РФ с начала войны достигли 702 900 военных и тысячи единиц техники.
По последним данным потери личного состава армии рф на фронте составили 1250 солдат, а также 57 беспилотников и 11 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробно
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 702 900 (+1250) человек ликвидировано;
- танков - 9214 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 18 592 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 20 170 (+20) ед;
- РСЗО - 1245 ед;
- средства ППО - 996 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 366 (+57) ед;
- крылатых ракет - 2631 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 333 (+55) ед;
- специальной техники - 3588 (+1) ед.
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