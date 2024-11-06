Еще плюс 1250 оккупантов, 6 танков и 20 артисистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1250 российских военных и уничтожили 57 беспилотников. Общие потери РФ с начала войны достигли 702 900 военных и тысячи единиц техники.

По последним данным  потери личного состава армии рф на фронте составили 1250 солдат, а также 57 беспилотников и 11 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробно

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 702 900 (+1250) человек ликвидировано;
  • танков - 9214 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 592 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 20 170 (+20) ед;
  • РСЗО - 1245 ед;
  • средства ППО - 996 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 366 (+57) ед;
  • крылатых ракет - 2631 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 333 (+55) ед;
  • специальной техники - 3588 (+1) ед.

Первые бои между ВСУ и войсками КНДР: что рассказал министр обороны Украины5 ноября 2024, 14:31 • 25797 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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