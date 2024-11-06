Еще плюс 1250 оккупантов, 6 танков и 20 артисистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

По последним данным потери личного состава армии рф на фронте составили 1250 солдат, а также 57 беспилотников и 11 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробно

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 702 900 (+1250) человек ликвидировано;

танков - 9214 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 18 592 (+11) ед;

артиллерийских систем - 20 170 (+20) ед;

РСЗО - 1245 ед;

средства ППО - 996 ед;

самолетов - 369 ед;

вертолетов - 329 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 366 (+57) ед;

крылатых ракет - 2631 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 28 333 (+55) ед;

специальной техники - 3588 (+1) ед.

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