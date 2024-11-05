Первые бои между ВСУ и войсками КНДР: что рассказал министр обороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между Вооруженными силами Украины и северокорейскими солдатами в Курской области россии уже состоялись первые столкновения, но пока они были "маломасштабными". Об этом Умеров рассказал в комментарии южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

Детали

На вопрос журналиста о первых боях между украинскими и северокорейскими войсками Умеров ответил, что это были "маломасштабные бои". В то же время он подтвердил, что это первое официальное столкновение с северокорейскими военными.

По его словам, солдат из КНДР "замаскировали под бурятов" и смешали с россиянами, поэтому, чтобы подтвердить точное количество их потерь и пленных, надо проверить все лица.

"Мы определяем столкновения с северокорейскими силами, но мы считаем, что в ближайшие несколько недель будет больше боевых действий, и мы продолжим анализ и пересмотр соответственно", - заявил Умеров.

Кроме того, он добавил, что ожидается, что пять подразделений по 3000 человек каждое распределят по линии фронта протяженностью в 1500 км. Таким образом общая численность привлеченных к войне корейцев составит 15 тыс.

Напомним

Сегодня СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины провели первые боевые столкновения с военными из КНДР в курской области.

Вчера, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в курскую область рф прибыло уже 11 тыс. военных КНДР, а партнеры до сих пор не отреагировали на это.

Главное управление разведки сообщало, что россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, вооружив их "по-пехотному" - минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против украинского государства, отметив, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию.