Окупанти атакують Сили оборони боєприпасами з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу - ЗСУ
Київ • УНН
Росія використовує боєприпаси К-51 та РГ-ВО, що містять небезпечні хімічні речовини, порушуючи міжнародну конвенцію. З лютого 2023 року зафіксовано 7730 випадків застосування.
Ворог продовжує атакувати Сили оборони України спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Командування Сил підтримки Збройних Сил України.
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Зазначається, що поряд зі звичайними засобами вогневого ураження, противник застосовує боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання у якості засобів ведення війни.
Окрім того, значною є частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу
Так, за інформацією командування, у березні підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України було зафіксовано 767 випадків застосування таких боєприпасів. Загалом, із лютого 2023 року, зафіксовано 7730 випадків використання небезпечних хімічних речовин.
Від початку широкомасштабного вторгнення росії проти України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою
При цьому з лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.
"рф грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - резюмували у Командуванні Сил підтримки ЗСУ.
Нагадаємо
У березні українська делегація під час засідання Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі представила докази системних порушень Конвенції про заборону хімічної зброї з боку росії. Представники делегації, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності.
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