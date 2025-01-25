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Безпілотник влучив у хімічний завод корпорації “ростех” у підмосков’ї під час масованої атаки на рф

Безпілотник влучив у хімічний завод корпорації “ростех” у підмосков’ї під час масованої атаки на рф

Київ • УНН

 • 49581 перегляди

У ніч на 24 січня в росії зафіксовано атаку 121 безпілотника на стратегічні об'єкти. Серед уражених цілей - хімічний завод "ростеху", нафтобаза та авіаремонтний завод.

У ніч на 24 січня в росії зафіксовано масштабну атаку безпілотників. Одним з обʼєктів, що зазнав атаку став хімічний завод, який входить до складу корпорації "ростех" і займається виробництвом сигнальних і захисних засобів для силових структур РФ.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що в ніч на 24 січня у виробничу будівлю краснозаводського хімічного заводу в краснодаводську врізався безпілотник, але не вибухнув. За інформацією з ЗМІ, постраждалих і руйнувань немає.

Завод спеціалізується на виробництві сигнальних, освітлювальних і захисних засобів для міністерства оборони рф, мвс та інших силових структур. Входить до складу державної корпорації "ростех".

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Ще одним обʼєктом, який атакували безпілотники, стала нафтобаза "Орелнефтепродукт" в місті лівни орловської області. Як повідомляють ЗМІ, в ніч 24 січня безпілотник влучив у захисну сітку нафтобази. Постраждалих та руйнувань також немає.

Цієї ночі противник укотре атакував російські регіони. Над орловською областю силами ППО Міноборони Росії збито 2 ворожих БПЛА. Будь-яких пошкоджень і постраждалих немає, на місцях подій працюють оперативні служби

- написав тоді глава регіону кличков.

Доповнення

міністерство оборони рф заявило, що в ніч на 24 січня було зафіксовано щонайменше 121 безпілотник, які атакували різні регіони країни. Сили ППО частково відбили атаку, проте низка об’єктів зазнала пошкоджень

В ніч на 24 січня безпілотники атакували 711 авіаційний ремонтний завод в борисоглібську воронезької області. Уламки впали на територію заводу, пошкоджено дах одного з цехів і котельню. Постраждалих немає. Також у житлових будинках недалеко від заводу вибито вікна.

711-й авіаційний ремонтний завод є унікальним підприємством у росії, яке здійснює ремонт усієї номенклатури ракет, що перебувають на озброєнні фронтової авіації рф.

"Не має в Рязані більше заводу": російські ЗМІ показали, як горить НПЗ після атаки дронів24.01.25, 04:11 • 47250 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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