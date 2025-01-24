"Не має в Рязані більше заводу": російські ЗМІ показали, як горить НПЗ після атаки дронів

У соцмережах з'явилися відео пожежі на рязанському нафтопереробному заводі (НПЗ) внаслідок атаки безпілотників. Про це інформує УНН з посиланням на російські Telegram-канали.

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Сьогодні, 24 січня, 01:58 (за Київським часом), російський Telegram-канал ASTRA опублікував фото та відео з Рязані, зробивши під ними підпис: "Не має у нас в Рязані більше заводу".

Зазначається, що також була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ, яка знаходиться поруч. На кадрах можна спостерігати дві пожежі недалеко одна від одної.

"ASTRA верифікувала кадри пожежі на території Ново-Рязанської ТЕЦ після атаки безпілотників. Підприємство знаходиться поряд із місцевим НПЗ, яке могло бути метою атаки", - йдеться у дописі.

На початку січня московський суд постановив "Яндексу" приховати карти і фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу "Роснафти" - пише російський Telegram-канал

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив факт повітряної атаки на місто, але не уточнив, чи був НПЗ метою нападу, і яка там зараз ситуація.

Нагадаємо

російське Міноборони повідомило про знищення 49 безпілотників у кількох регіонах. Біля Рязанської нафтопереробної компанії пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляють про щонайменше 10 збитих дронів.

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