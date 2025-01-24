"Не має в Рязані більше заводу": російські ЗМІ показали, як горить НПЗ після атаки дронів
Київ • УНН
У Рязані зафіксовано пожежі на нафтопереробному заводі та ТЕЦ внаслідок атаки безпілотників. Губернатор підтвердив повітряну атаку, а російське Міноборони заявило про знищення 49 дронів у кількох регіонах.
У соцмережах з'явилися відео пожежі на рязанському нафтопереробному заводі (НПЗ) внаслідок атаки безпілотників. Про це інформує УНН з посиланням на російські Telegram-канали.
Деталі
Сьогодні, 24 січня, 01:58 (за Київським часом), російський Telegram-канал ASTRA опублікував фото та відео з Рязані, зробивши під ними підпис: "Не має у нас в Рязані більше заводу".
Зазначається, що також була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ, яка знаходиться поруч. На кадрах можна спостерігати дві пожежі недалеко одна від одної.
"ASTRA верифікувала кадри пожежі на території Ново-Рязанської ТЕЦ після атаки безпілотників. Підприємство знаходиться поряд із місцевим НПЗ, яке могло бути метою атаки", - йдеться у дописі.
На початку січня московський суд постановив "Яндексу" приховати карти і фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу "Роснафти"
Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив факт повітряної атаки на місто, але не уточнив, чи був НПЗ метою нападу, і яка там зараз ситуація.
Нагадаємо
російське Міноборони повідомило про знищення 49 безпілотників у кількох регіонах. Біля Рязанської нафтопереробної компанії пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляють про щонайменше 10 збитих дронів.
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