"Нет в Рязани больше завода": российские СМИ показали, как горит НПЗ после атаки дронов
Киев • УНН
В Рязани зафиксированы пожары на нефтеперерабатывающем заводе и ТЭЦ в результате атаки беспилотников. Губернатор подтвердил воздушную атаку, а российское Минобороны заявило об уничтожении 49 дронов в нескольких регионах.
В соцсетях появились видео пожара на рязанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате атаки беспилотников. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
Сегодня, 24 января, 01:58 (по Киевскому времени), российский Telegram-канал ASTRA опубликовал фото и видео из Рязани, сделав под ними подпись: "Нет у нас в Рязани больше завода".
Отмечается, что также была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ, которая находится рядом. На кадрах можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.
"ASTRA верифицировала кадры пожара на территории Ново-Рязанской ТЭЦ после атаки беспилотников. Предприятие находится рядом с местным НПЗ, которое могло быть целью атаки", - говорится в сообщении.
В начале января московский суд постановил "Яндексу" скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти"
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не уточнил, был ли НПЗ целью нападения, и какая там сейчас ситуация.
Напомним
российское Минобороны сообщило об уничтожении 49 беспилотников в нескольких регионах. Возле Рязанской нефтеперерабатывающей компании прогремели взрывы, местные жители сообщают о по меньшей мере 10 сбитых дронов.
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