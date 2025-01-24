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Масштабна атака дронів на рф: вибухи біля нафтопереробного заводу в Рязані

Масштабна атака дронів на рф: вибухи біля нафтопереробного заводу в Рязані

Київ • УНН

 • 117850 перегляди

російське Міноборони повідомило про знищення 49 безпілотників у кількох регіонах. Біля Рязанської нафтопереробної компанії пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляють про щонайменше 10 збитих дронів.

У росії повідомили про атаку безпілотників у низці областей. Вибухи пролунали, зокрема, біля Рязанської нафтопереробної компанії "РНПК". Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство оборони рф та російські Telegram-канали.

Деталі

У четвер, 23 січня, у російському Міноборони повідомили, що засоби ППО начебто знищили 49 безпілотників. Йдеться про Курську область, Брянську, Бєлгородську та тимчасово окупований Крим.

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Також у місцевих Telegram-каналах почала з'являтися інформація, що безпілотники атакували Рязанську область, вибухи пролунали біля місцевої нафтобази "РНПК". Кажуть, над нафтобазою збили вже щонайменше 10 дронів.

Безпілотники атакують Рязань, вибухи пролунали біля місцевої нафтобази - місцеві жителі. Вони говорять щонайменше про десять вибухів

- пише Telegram-канал ASTRA.

За інформацією ASTRA, в результаті атаки по Рязані спалахнув будинок у приватному секторі міста

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Зазначається, що влада Рязанської області атаку не коментувала.

рф під масованою атакою дронів: під ударом окупований Крим і не тільки23.01.25, 21:10 • 67814 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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