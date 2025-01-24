Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 91001 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 101351 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 103393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 117085 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 100766 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 78202 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 109437 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 59455 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 74882 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101838 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 101552 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 58747 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 71422 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 91103 просмотра
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 89430 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 117085 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 109437 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 177188 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 176303 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 178919 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 89430 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 91103 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 71422 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 58747 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 101552 просмотра
Актуальное
Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани

Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани

Киев  •  УНН

 • 6529 просмотра

Read in English

российское Минобороны сообщило об уничтожении 49 беспилотников в нескольких регионах. Возле Рязанской нефтеперерабатывающей компании прогремели взрывы, местные жители сообщают о как минимум 10 сбитых дронов.

В России сообщили об атаке беспилотников в ряде областей. Взрывы прогремели, в частности, возле Рязанской нефтеперерабатывающей компании "РНПК". Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство обороны рф и российские Telegram-каналы.

Детали

В четверг, 23 января, в российском Минобороны сообщили, что средства ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской области, Брянской, Белгородской и временно оккупированном Крыме.

Image

Также в местных Telegram-каналах начала появляться информация, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы "РНПК". Говорят, над нефтебазой сбили уже по меньшей мере 10 дронов.

Беспилотники атакуют Рязань, взрывы прогремели возле местной нефтебазы - местные жители. Они говорят по меньшей мере о десяти взрывах

- пишет Telegram-канал ASTRA.

По информации ASTRA, в результате атаки по Рязани вспыхнул дом в частном секторе города

Image

Отмечается, что власти Рязанской области атаку не комментировали.

рф под массированной атакой дронов: под ударом оккупирован Крым и не только23.01.25, 21:10 • 16242 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
krymКрым

Обратиться по вопросам размещения рекламы