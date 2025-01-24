Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани
Киев • УНН
российское Минобороны сообщило об уничтожении 49 беспилотников в нескольких регионах. Возле Рязанской нефтеперерабатывающей компании прогремели взрывы, местные жители сообщают о как минимум 10 сбитых дронов.
В России сообщили об атаке беспилотников в ряде областей. Взрывы прогремели, в частности, возле Рязанской нефтеперерабатывающей компании "РНПК". Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство обороны рф и российские Telegram-каналы.
Детали
В четверг, 23 января, в российском Минобороны сообщили, что средства ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской области, Брянской, Белгородской и временно оккупированном Крыме.
Также в местных Telegram-каналах начала появляться информация, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы "РНПК". Говорят, над нефтебазой сбили уже по меньшей мере 10 дронов.
Беспилотники атакуют Рязань, взрывы прогремели возле местной нефтебазы - местные жители. Они говорят по меньшей мере о десяти взрывах
По информации ASTRA, в результате атаки по Рязани вспыхнул дом в частном секторе города
Отмечается, что власти Рязанской области атаку не комментировали.
рф под массированной атакой дронов: под ударом оккупирован Крым и не только23.01.25, 21:10 • 16242 просмотра