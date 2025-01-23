рф под массированной атакой дронов: под ударом оккупирован Крым и не только
Киев • УНН
Российские военные сообщили об уничтожении 49 украинских беспилотников над несколькими регионами рф. Большинство БПЛА (37) были якобы сбиты над Курской областью.
В минобороны рф заявили об атаке 49 беспилотников, уничтожено якобы 37 из них над Курской областью, передает УНН.
"В период с 19:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 37 БпЛА уничтожены над территорией Курской области", - утверждается в сообщении.
Также, в рф заявляют, что еще семь сбыты над территорией Брянской области, четыре – над оккупированным Крымом и один – над территорией Белгородской области.
ASTRA сообщала, что на Курскую область совершен налет беспилотников.
Дополнение
Ранее местные Телеграм-каналы сообщали, что над Курском в рф прогремел взрыв.