Над Курском прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
Местные Телеграм-каналы сообщают о сильном взрыве в небе над Курском. Зафиксирован один из самых массированных налетов БПЛА за последнее время.
Местные Телеграм-каналы сообщают, что над Курском в рф прогремел взрыв, передает УНН.
"Момент мощного взрыва над Курском", - сообщает местный Телеграм-канал.
Также сообщается, что это один из самых массированных налетов за последнее время.
Кроме того, утверждается, что БПЛА летят в сторону Курска.
Дополнение
Силы специальных операций ВСУ провели 8-часовой бой с северокорейскими военными, которые наступали на украинские позиции в Курской области рф.
Сырский об операции на Курщине: дала надежду, что это наступление не последнее23.01.2025, 20:09 • 12476 просмотров