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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
17:33 • 47084 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 68374 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Курском прогремел взрыв - СМИ

Над Курском прогремел взрыв - СМИ

Киев  •  УНН

 • 5490 просмотра

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Местные Телеграм-каналы сообщают о сильном взрыве в небе над Курском. Зафиксирован один из самых массированных налетов БПЛА за последнее время.

Местные Телеграм-каналы сообщают, что над Курском в рф прогремел взрыв, передает УНН.

"Момент мощного взрыва над Курском", - сообщает местный Телеграм-канал.

Также сообщается, что это один из самых массированных налетов за последнее время.

Кроме того, утверждается, что БПЛА летят в сторону Курска.

Дополнение

Силы специальных операций ВСУ провели 8-часовой бой с северокорейскими военными, которые наступали на украинские позиции в Курской области рф.

Сырский об операции на Курщине: дала надежду, что это наступление не последнее23.01.2025, 20:09 • 12476 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина

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