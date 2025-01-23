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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский об операции на Курщине: дала надежду, что это наступление не последнее

Сырский об операции на Курщине: дала надежду, что это наступление не последнее

Киев  •  УНН

 • 12210 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успешной наступательной операции в Курской области рф. По его словам, эта операция значительно мотивировала военных и дала надежду на дальнейшие наступления.

Операция Украины в курской области рф дала надежду, что это наступление не последнее. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью проекту БАЗА на Радио Байрактар, передает УНН.

"Год был очень напряженный. Он прошел в условиях постоянных активных действий противника, он наступал, мы оборонялись. Но мы имели и приятные новости, когда мы провели успешное контрнаступление, наступательную операцию на курском направлении, что значительно мотивировало и личный состав наших военнослужащих...И дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее", - сказал Сырский.

Кроме того, по его словам, главный вывод курской операции - это, то, что надо готовиться не только к обороне, но и наступать.

Дополнение

В начале января сообщалось, что военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф.

Российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в курской области и вытеснить украинских военных с позиций, которые они занимали ранее.

BBC сообщало, что по состоянию на середину января 2025 года в Курской области россии погибли около тысячи северокорейских солдат, участвовавших в войне против Украины. 

Вооруженные Силы Украины 7 января нанесли точный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты российской федерации в районе села Белая на Курщине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина

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